LIVE Conegliano-Milano 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 14-16 le meneghine cercano l’allungo!

Nella partita di volley femminile di Serie A1 tra Conegliano e Milano, le meneghine sono avanti 16-14 nel terzo set, con un punto di margine rispetto alla squadra locale. Durante lo scambio, Gabi ha effettuato un muro su una schiacciata avversaria, mentre la squadra di casa ha commesso un errore in parallela. La gara è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-16 Muro di Gabi su Akimova! Non passa la parallela della russa! 14-16 Muro out trovato da Akimova da posto 2. 14-15 Stavolta finisce largo il tentativo di diagonale di Piva. 13-15 Piva a segno! Milano cerca l’allungo per prendersi il match. 13-14 Muro di Zhu! Conegliano resta agganciata con il block della cinese 12-14 Muro di Milano! Non passa l’attacco a tutto braccio di Akimova. 12-13 Pallonetto vincente di Zhu da posto 4. 11-13 Errore di Zhu che non trova nè il campo nè le mani del muro avversario. Punto per Milano. 11-12 Pallonetto morbido e ad incrociare di Akimova che trova il punto. 11-11 Continua il “cambi-palla”, Fahr trova il punto con il mani fuori con il primo tempo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 14-16 le meneghine cercano l’allungo! LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 20-25 Egonu trascina le meneghine che si prendono il set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Piva porta Milano in vantaggio con un attacco in mezzo al campo da posto 4! Le lombarde si prendono... Leggi anche: LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete non sbagliano e cercano la vittoria in tre set, 8-14 Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25