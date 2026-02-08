LIVE Scandicci-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete non sbagliano e cercano la vittoria in tre set 8-14

La partita tra Scandicci e Conegliano si conclude con una vittoria netta delle venete. Conegliano domina in tre set e si aggiudica il match con un punteggio di 8-14. La squadra di Treviso mostra subito la sua forza e non lascia spazio alle avversarie, che faticano a trovare ritmo e continuità. I tifosi aspettano aggiornamenti sulla sfida tra Novara e Milano, in programma dalle 16.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 12-18 Altro, ennesimo, attacco vincente di Haak! 12-17 Ruddins spinge il pallone e trova il punto. 11-17 Errore al servizio della svedese dai nove metri. 10-17 Diagonale vincente di Haak che ottiene un cambio palla importante visto che al servizio c’era Antropova. 10-16 Non riesce il guizzo di Zhu nei pressi della rete. 9-16 Muro di Zhu, una delle migliori di Conegliano. 9-15 Pipe vincente di Gabi! 9-14 Primo tempo di Nwakalor. Time-out per Scandicci. 8-14 Zhu Ting allunga con la parallela vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete non sbagliano e cercano la vittoria in tre set, 8-14 Approfondimenti su Scandicci Conegliano LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Conegliano e Novara, valida per la stagione 2026 di Serie A1. LIVE Conegliano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano la vittoria nel quarto set, 16-11 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Scandicci Conegliano Argomenti discussi: LIVE Scandicci-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra seconda contro prima!; Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; PANTERE COME LE ROCKSTAR, DOPPIA DATA A FIRENZE- DOMENICA BIG MATCH CONTRO SCANDICCI PER LA VETTA DELLA REGULAR SEASON DI CAMPIONATO (h 17, diretta DAZN); Champions donne, l'ultimo turno fase a gironi. LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete centrano il raddoppio vincendo 22-25 il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 1-5 Mani out, sempre della cinese. 1-4 ... oasport.it LIVE Conegliano-Novara 3-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le solite Gabi e Haak mandano le Pantere in finale, niente da fare per le ragazze di BernardiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 17.07 Termina qui questa cronaca ... oasport.it Noi così dopo il primo set tra Scandicci e Conegliano #Volleyball #Pallavolo #LVF #Scandicci #Conegliano facebook Pallavolo A1FVolley - Il Classico del volley moderno: Scandicci e Conegliano si sfidano ancora una volta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.