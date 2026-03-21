LIVE Novara-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 8-11 allungano nuovamente le venete

Nel match di volley femminile tra Novara e Conegliano, le venete hanno allungato sul punteggio con un parziale di 12-17, dopo che Alsmeier ha tentato un servizio che però è finito di poco oltre la linea di fondo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta. La sfida si svolge nell’ambito del campionato di serie A1 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 Alsmeier forza il servizio. La palla però finisce di poco oltre la linea di fondo. 12-16 A metà rete la battuta di Gabi. 22.26 Piccolo problema fisico per il libero di Novara Leonardi. Al suo posto entra Giulia De Nardi. 11-16 Gran botta di Fahr in primo tempo! Colpo verso zona 1 vincente! 11-15 Zhu a punto con la diagonale da posto 4. 11-14 Colpo vincente di Haak verso zona 6. Ennesimo punto della serata della svedese. 11-13 Alsmeier tira a tutto braccio da posto 4! Ottima diagonale della banda di Novara che trova il -2. 10-13 Si rifà subito Tolok che trova il punto con il mani fuori del muro avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-11 allungano nuovamente le venete Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete allungano sul 17-12 Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1 Approfondimenti e contenuti su LIVE Novara Conegliano 0 2 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; Playoff Serie A1 Tigotà – Il futuro passa da Gara 2: Novara cerca la rivincita su Conegliano, Milano vuole il 2-0 contro Scandicci; A NOVARA NEL CUORE DELLE SEMIFINALI, PANTERE A CACCIA DI G2 SUL CAMPO DELL’IGOR DOMANI (h 21.15, diretta RAI SPORT e DAZN); Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming. LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-12 pantere in controllo del setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-18 Stavolta è Tolok che decide di giocare un pallonetto. Anche la russa trova il punto con questo colpo ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it LO SCAMBIO DELLA PARTITA #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Novara #Conegliano facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com