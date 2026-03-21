LIVE Novara-Conegliano 8-14 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | scappano via le venete troppi gli errori delle padrone di casa

Nel match di volley femminile tra Novara e Conegliano, le venete sono in vantaggio 14-8. Le padrone di casa hanno commesso diversi errori, tra cui un attacco sbagliato da Tolok dalla seconda linea. La partita è in diretta e i punti si susseguono mentre le squadre cercano di migliorare le proprie prestazioni. La cronaca si aggiorna costantemente con le azioni più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-14 Erroraccio di Tolok che sparacchio fuori il suo attacco da seconda linea. Momento di grosse difficoltà per Novara. 8-13 Ancora a punto Conegliano che adesso se ne va. E’ Fahr che va a segno grazie ad un primo tempo potente. 8-12 Cira troppo il polso Bonifacio che spedisce out di poco il primo tempo. 8-11 Pizzica la riga l’attacco in fast in diagonale di Chirichella. 8-10 Stavolta non sbaglia Alsmeier che va a punto con un pallonetto spinto in mezzo al campo. 7-10 Alsmeier cerca le mani del muro di Conegliano, ma la palla è troppo alta e finisce poi lontana dal campo. Punto per le venete che ora allungano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 8-14, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: scappano via le venete, troppi gli errori delle padrone di casa Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel terzo set, 19-14 LIVE Conegliano-Novara 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete cercano la fuga nel quarto set, 14-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-19 Pallonetto perfetto e laterale di Haak. Contenuti e approfondimenti su LIVE Novara Conegliano 8 14 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; MILLE VITE COME LE PANTERE! RIBALTONE DA 0-2 A 3-2, G1 DI SEMIFINALE CONTRO NOVARA È DELLA PROSECCO DOC; Playoff Serie A1 Tigotà – Novara spaventa Conegliano, ma le pantere ruggiscono al tie-break: rimonta da 0-2 a 3-2 e vittoria in Gara 1; Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Serie A1 Tigotà. LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco ... oasport.it Novara-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streamingGara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @igor_volley e @imocovolley di Gara 2 delle Semifinali Playoff A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Novara #Conegliano #poweredbytigotà facebook LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2 - x.com