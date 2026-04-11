LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-0 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | l’azzurra annulla palla break ad inizio secondo set

Nella giornata di oggi si sono disputati diversi incontri nel torneo di tennis, con un primo match molto combattuto che si è concluso al tie-break con un risultato di 6-7, 1-0. In contemporanea, le italiane hanno ottenuto una vittoria per 3-0 contro le avversarie giapponesi, con una giocatrice che ha salvato una palla break all'inizio del secondo set. La partita tra le coppie di doppio si è svolta dalle 11, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.0 0 Seconda. 15-30 Ottima risposta della giapponese, l’azzurra non controlla il dritto. 15-15 Spinge Bronzetti, il dritto di Sakatsume si ferma in rete. 0-15 Doppio fallo per l’azzurra. Seconda. 1-1 GAME SAKATSUME. Errore in risposta per l’italiana. 40-15 Esce il rovescio di Lucia. 30-15 Smash vincente della giapponese. 15-15 Errore di dritto di Bronzetti che manca il vincente. 0-15 Esce il dritto in uscita dal servizio di Sakatsume. Seconda. 1-0 GAME BRONZETTI! Servizio e dritto per Lucia. A-40 Passante vincente di rovescio di Bronzetti. 40-40 In rete la risposta comoda della giapponese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-0, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra annulla palla break ad inizio secondo set LIVE Bronzetti-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. LIVE Bronzetti-Sakatsume 5-6, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il tie-break deciderà il primo set?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.