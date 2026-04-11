LIVE Bronzetti-Sakatsume 3-2 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | break dell’azzurra nel primo set

Nella partita valida per la BJK Cup 2026, la tennista italiana ha ottenuto un break nel primo set contro la sua avversaria giapponese, chiudendo il game con un servizio vincente. La sfida tra le due atlete si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sulla piattaforma online. Contestualmente, si sta disputando anche il doppio tra le coppie ErraniPaolini e HozumiAoyama, con il punteggio attuale di 15-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 15-40 La prima se ne va con il servizio vincente. 0-40 Altro errore di dritto per Lucia, che adesso deve annullare tre palle break. 0-30 Smorzata lunga di Sakatsume, Bronzetti però perde gli appoggi e manda il dritto in rete. 0-15 Esce il dritto dell’italiana in uscita dal servizio. 3-2 BREAK BRONZETTI! Al terzo tentativo, Lucia trova il servizio dell’avversaria con il dritto vincente. Seconda, occhio. 40-A Il rovescio lungolinea della giapponese non trova il campo di un soffio. Seconda. 40-40 In rete il rovescio dell’italiana. 30-40 Altro errore di dritto, palla break per Lucia! 30-30 Risposta sulla riga di Bronzetti, esce il dritto di Sakatsume. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra nel primo set LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 4-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: doppio break per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: equilibrio nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.