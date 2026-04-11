LIVE Bronzetti-Sakatsume 5-6 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il primo set?

Nella sfida tra Bronzetti e Sakatsume, il punteggio è di 5-6 nel primo set. Nella partita tra Italia e Giappone, il risultato vede l’Italia avanti 3-0. La BJK Cup 2026 si gioca con aggiornamenti in diretta, e il primo set tra le due giocatrici potrebbe essere deciso da un tie-break. Sono in corso anche le partite di doppio tra ErraniPaolini e HozumiAoyama, con inizio alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 Seconda. 15-15 Prima vincente! 0-15 Altra palla corta vincente di Sakatsume. 5-6 GAME SAKATSUME. La giapponese si garantisce il tie-break con la risposta larga di Bronzetti. Seconda. 40-30 Palla corta di Sakatsume. 30-30 Uno-due vincente per la giapponese. 15-30 In rete il dritto di Sakatsume in uscita dal servizio. Seconda. 15-15 Prima vincente della nipponica. 0-15 Risposta profonda dell’italiana, esce il rovescio in uscita dal servizio di Sakatsume. 5-5 GAME BRONZETTI! In rete la risposta della giapponese. Seconda. 40-30 Altra grande prima vincente di Bronzetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakatsume 5-6, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il tie-break deciderà il primo set? LIVE Bronzetti-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. LIVE Paolini-Sakatsume 6-3, 1-0, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura di 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.