LIVE Bronzetti-Sakatsume 0-1 Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio della giapponese

Inizia la partita tra Bronzetti e Sakatsume con il servizio della tennista giapponese, mentre nel torneo di doppio si gioca la sfida tra ErraniPaolini e HozumiAoyama, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 11.00. Nel torneo femminile, l’Italia affronta il Giappone e al momento il punteggio è di 3-0 a favore delle azzurre. La sfida tra le nazionali si svolge in diretta, con gli appassionati pronti a seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.00 Seconda. 40-40 Prima vincente. 40-A Pallonetto vincente dell’azzurra, palla break. 40-40 In rete il dritto della giapponese. 40-30 Servizio e dritto nipponico. 30-30 Prima vincente per Sakatsume. 15-30 Ottima risposta dell’azzurra che gestisce lo scambio. 15-15 Pareggia Lucia. 15-0 Servizio vincente della giapponese. 1-1 GAME BRONZETTI. L’azzurra non trema e pareggia i conti. 40-30 Una palla dell’1-1 per Bronzetti. 30-30 Sakatsume resiste e non molla il game. 30-15 Vantaggio nel game per l’azzurra. 15-15 Pareggia subito Bronzetti, che vuole fare bella figura davanti al suo pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio della giapponese LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 0-0, Italia-Giappone 2-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: inizia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE (EVENTUALE) DI PAOLINI-UCHIJIMA (2° MATCH DALLE 11.