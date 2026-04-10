LIVE Paolini-Sakatsume 0-1 Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA | break in apertura per la giapponese

Nella prima giornata della BJK Cup, la partita tra Paolini e Sakatsume si è conclusa con la vittoria della giapponese per 1-0, dopo aver ottenuto un break all'inizio del set. Contestualmente, nel torneo di tennis, si stanno disputando incontri tra giocatori italiani e giapponesi, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La giornata prosegue con altri match, tra cui quelli tra Cocciaretto e Uchijima, e tra Sinner e Auger Aliassime.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE 11.00) Al servizio Himeno Sakatsume 0-1 Break Sakatsume: la giapponese accelera bene verso il lato destro del campo, attacca in controtempo senza però aver bisogno di giocare la volee. 30-40 Termina in corridoio il dritto di Paolini che ha colpito indietreggiando. 30-30 In rete la risposta di Sakatsume sulla prima di Paolini 15-30 Risposta profonda della giapponese che poi accelera bene con il dritto lungolinea, che pulisce la riga di fondocampo. 15-15 In rete il tentativo di smorzata di Sakatsume che con un dritto incrociato aveva ribaltato lo scambio costringendo Paolini ad accorciare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sakatsume 0-1, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: break in apertura per la giapponese LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: la leader azzurra scende in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12. LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Temi più discussi: LIVE Paolini-Sakatsume, Italia-Giappone BJK Cup 2026 in DIRETTA: secondo singolare da non sottovalutare; BJK Cup, Italia-Giappone: Cocciaretto-Uchijima LIVE su SuperTennis; Billie Jean King Cup 2026: i precedenti delle azzurre contro le giapponesi; Italia-Giappone, inizia il preliminare di Billie Jean King Cup 2026. Cocciaretto apre, Paolini segue. LIVE Paolini-Sakatsume 0-0, Italia-Giappone 1-0 BJK Cup in DIRETTA: entrano in campo le giocatriciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-UCHIJIMA DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER ALIASSIME (2° MATCH DALLE ... oasport.it Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streamingJasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume nel secondo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, ... oasport.it Elisabetta regala il primo punto all'Italia Italia 1-0 Giappone, tra poco tocca a Paolini contro Sakatsume Italia-Giappone è in chiaro, in diretta su SuperTennis - facebook.com facebook Le azzurre tornano in campo 10 12:00 Cocciaretto - Uchijima a seguire Paolini - Sakatsume 11 11:00 Errani/Paolini - Aoyama/Hozumi a seguire Paolini - Uchijima a seguire Cocciaretto - Sakatsume Segui - x.com