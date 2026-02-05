Questa sera alle 21 l’Atalanta sfida la Juventus al Gewiss Stadium nei quarti di Coppa Italia. Palladino si affida a Scamacca in attacco, mentre Spalletti punta su Openda. La partita si preannuncia combattuta: in caso di parità al novantesimo, si passa ai calci di rigore.

(3-4-3): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca. All. Palladino (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, T. Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Francisco Conceição; Openda. All. Spalletti La direzione di gara sarà affidata a Fabbri, con gli assistenti Bercigli e Zingarelli. Quarto uomo Feliciani. al VAR Abisso con l'assistenza di Camplone. La gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus sarà trasmessa da Canale 5 (in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity). Diretta testuale su Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Atalanta-Juve: Palladino con Scamacca, Spalletti punta su Openda

