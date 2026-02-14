Alle 20.45, a San Siro, si sente il rumore delle tifoserie prima del derby d’Italia tra Inter e Juventus, una sfida che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Chivu torna in campo con Barella, mentre Spalletti sceglie di affidarsi a Koopmeiners come novità nel centrocampo. I nerazzurri cercano di rafforzare la posizione in classifica, mentre i bianconeri puntano a rimanere nella zona Champions League.

L'arbitro del match è La Penna, con gli assistenti Meli e Alassio; quarto ufficiale Doveri, al Var Chiffi e Abisso. (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Inter-Juve: Chivu con Barella, Spalletti rilancia Koopmeiners

Serie A: Inter-Juventus in campo alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniNon sarà mai una partita come le altre, non sarà mai una sfida che vale solo tre punti. Cristian Chivu cerca di alleggerire la pressione, assicura che il campionato è ancora lungo e cerca di ridimen ... ansa.it

Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 18:11A Roma non è mai una partita come tutte le altre e può valere una stagione. Il derby della Capitale, in scena questa sera alle 20,45, nella cornice dello Stadio Olimpico, valido per il posticipo ... calciomercato.com

