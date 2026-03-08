LIVE Alle 15 Bologna-Verona le ufficiali | Italiano con Orsolini e Odgaard Orban-Bowie per Sammarco

Alle 15 si gioca Bologna-Verona, con le formazioni ufficiali annunciate. In campo l’Italia con Orsolini e Odgaard, mentre Orban e Bowie sono titolari per il Verona. Le due squadre si affrontano al Dall'Ara, entrambe con obiettivi diversi in classifica. I padroni di casa cercano punti per risalire, mentre gli ospiti vogliono consolidare la posizione. La partita si svolge senza ulteriori anticipazioni.

(4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mário; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

(3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco

Bologna-Verona sarà diretta da Giuseppe Nucera di Palermo, assistenti Daniele Bindoni (Venezia) e Alberto Tengoni (Milano). IV uomo sarà Davide Massa (Imperia).