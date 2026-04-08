Benvenuti alla diretta del match tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'incontro si svolge in un contesto di alta tensione, con i due tennisti pronti a scendere in campo su uno dei campi più prestigiosi del circuito ATP. Seguiremo passo passo le fasi della partita, offrendo aggiornamenti in tempo reale su ogni scambio.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot. Per il carrarino ritorno in campo dopo che, a Indian Wells, era uscito subito contro l’ungherese Marton Fucsovics e a Miami non si era presentato per problemi occorsi mentre si trovava proprio in Florida. Di fatto, è come se Musetti avesse interrotto il discorso a quel giorno fatale di Melbourne in cui l’infortunio gli impedì di finire di battere Novak Djokovic. E da Montecarlo cominciano le cambiali estremamente pesanti, considerando che difende la finale raggiunta lo scorso anno contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa

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