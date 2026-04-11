Alle ore 13.30 si gioca la semifinale di singolare maschile tra il numero uno del mondo e un avversario proveniente dal circuito Challenger. La partita si svolge sul campo principale di un torneo ATP su terra battuta, con gli spalti che si stanno riempiendo di spettatori pronti a seguire l’evento. La sfida tra i due giocatori si preannuncia interessante, con il pubblico che attende di vedere chi avanzerà in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale di singolare maschile in programma quest’oggi tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il monegasco forte della sua vittoria con la testa di serie numero 5 del torneo Alex De Minaur cerca la sua prima finale nel Masters 1000 del Principato. Dall’altra parte della rete c’è però uno degli avversari più pericolosi nel circuito maggiore su terra rossa, l’attuale numero 1 del ranking ATP che vanta a soli 22 anni ben 7 Slam in carriera. L’esito di questo match è molto interessante perché l’iberico, pur rimanendo tra i favoriti del torneo, ha mostrato qualche lacuna nel suo torneo ad oggi giocato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’idolo di casa per non smettere di sognare

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Seconda vittoria contro un top per Vacherot a Monte-Carlo Seconda semifinale ATP in carriera per il monegasco, che affronterà Alcaraz per un posto in finale - facebook.com facebook

Vacherot: "Felice di giocare qualche ora prima contro Alcaraz, aspettare tutto il giorno è snervante" x.com