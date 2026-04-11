Lite tra rider in centro a Milano | 28enne accoltellato

Mercoledì sera in piazza Oberdan a Milano si è verificata una lite tra due rider, che è degenerata con un accoltellamento. La polizia di stato è intervenuta dopo aver notato i due uomini in forte agitazione e ha arrestato uno di loro. Uno dei partecipanti ha riportato ferite da arma da taglio, mentre l’altro è stato sottoposto a controlli. La vicenda sta ora seguendo i passaggi previsti dalle procedure legali.

Il litigio, lo scontro, le ferite. Poi l’arresto. Il tutto è successo in piazza Oberdan, mercoledì sera: qui sono intervenuti alcuni agenti della polizia di stato, vedendo due uomini (entrambi rider) in forte stato di agitazione. Stavano litigando. Uno dei due, un 28enne, ha mostrato alcune.🔗 Leggi su Milanotoday.it Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Lite banale degenera in violenza: accoltellato giovane in pieno centro a PescaraTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il.