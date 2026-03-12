Incapace da sempre difensore del regime di Teheran urla e insulti tra Renzi e Urso La lite sui prezzi della benzina nell’aula deserta – I video

Durante il question time al Senato, si è verificata un’accesa discussione tra Matteo Renzi e Adolfo Urso. Il confronto è culminato con insulti e urla, mentre si affrontavano i temi legati ai prezzi della benzina. La lite si è svolta in un’aula vuota e ha coinvolto direttamente i due politici, senza che altri partecipanti fossero presenti.

Altra lite tra Matteo Renzi e Adolfo Urso, stavolta nell’aula del Senato, durante il question time, dove sono volate parole grosse tra il senatore fiorentino e il ministro del Made in Italy. L’ex premier ha interrogato Urso sull’aumento dei prezzi di energia e carburanti legato alla crisi iraniana, ma la risposta del ministro, che ha parlato di «aumenti inferiori a quelli degli altri Paesi» e di provvedimenti allo studio per redditi medio-bassi e autotrasporto, non lo ha convinto per niente. L’attacco di Renzi: «Uno incapace come lei era da tanto che non lo vedevamo». Renzi è partito a testa bassa e ha accusato Urso di essere praticamente impreparato, di rispondere solo con le carte degli uffici, e ha ricordato che le accise sulla benzina «non le ha aumentate Conte, non le ha aumentate Renzi, non le ha aumentate Draghi. 🔗 Leggi su Open.online

