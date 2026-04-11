Una lite tra due uomini di origine singalese, di 58 e 55 anni, si è conclusa con un episodio violento in un agriturismo. Entrambi sono incensurati e non hanno precedenti penali. Durante l'alterco, uno dei due ha subito ferite da arma da taglio. La vicenda si è svolta a Monteleone di Orvieto, senza che ci siano state conseguenze letali. La polizia sta indagando sull’accaduto.

MONTELEONE DI ORVIETO Tragedia sfiorata nella violenta lite scoppiata tra un singalese di 58 anni e un suo connazionale di 55, entrambi incensurati. Nella zuffa, in un agriturismo, il primo ha afferrato una mannaia e un coltello e ferito gravemente al volto l’altro. Il tempestivo intervento di due pattuglie di carabinieri ha evitato che ci scappasse il morto. I militari hanno trovato i contendenti, entrambi feriti e sanguinanti, ancora intenti a fronteggiarsi e li hanno immediatamente bloccati. Subito dopo, grazie anche alla preziosa testimonianza di un terzo straniero che aveva assistito a tutte le fasi della contesa, i militari hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite nell’agriturismo. Ferito a colpi di mannaia

Colpi di mannaia e coltello e la lite finisce nel sangue: c’è un arrestoViolenta lite a colpi di mannaia e coltello, due persone in ospedale: c’è un arresto.

Nigeriano aggredito a colpi di mannaia durante una lite a Cagliari: è gravissimo. Arrestato un connazionale 41enneNotte di violenza a Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari, dove una lite tra due uomini si è trasformata in un grave episodio di tentato...