Colpi di mannaia e coltello e la lite finisce nel sangue | c’è un arresto

Nella serata di domenica 30 marzo, due persone sono state ferite durante una lite culminata con colpi di mannaia e coltello. I carabinieri di Ficulle, supportati dai colleghi di Monteleone d’Orvieto, sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno arrestato un uomo coinvolto nella rissa. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale. L’indagine è ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Violenta lite a colpi di mannaia e coltello, due persone in ospedale: c’è un arresto. L’episodio risale alla serata di domenica 30 marzo quando i carabinieri della stazione di Ficulle, in collaborazione con personale della stazione di Monteleone d’Orvieto, hanno stretto le manette ai polsi di un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello La lite finisce a colpi di roncola: follia in strada, un ferito e un arrestoE’ stato aggredito senza un apparente motivo logico, ad opera di un giovane di origine nordafricana, senza fissa dimora in Italia, apparso in preda... Temi più discussi: Eboli, aggressione in via Gonzaga: uomo prende a colpi di mannaia una Porsche; Eboli, mannaia sulla Porsche: donna aggredita in via Gonzaga; Lite tra ragazze al parco Peccei di Torino, tre in ospedale con ferite da armi da taglio; Tragedia sul lavoro a Sicignano degli Alburni: operaio di 38 anni perde la vita. Minacce e colpi di mannaia sul portone di casa della ex: «Adesso ti uccido». Arrestato il 50enneSCORZÈ (VENEZIA) - L'allarme è stato lanciato dalla sorella, che l'ha visto allontanarsi in bicicletta borbottando «la uccido», una mannaia infilata ... ilgazzettino.it Cerca di uccidere la nuora a colpi di mannaia perché vuole lasciare il figlio: 85enne ai domiciliariÈ uscito dal carcere e si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico l’anziano che ha cercato di uccidere la nuora a colpi di mannaia a Roma. Il gip ha escluso premeditazione e minorata difesa. fanpage.it Paura nella serata del 9 aprile a Bari, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in viale della Repubblica, davanti alla sala giochi Play Games. Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo non grave. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe st - facebook.com facebook #Palermo, autorimessa bersagliata da colpi di #kalashnikov a #Sferracavallo. Ad agire un uomo incappucciato con un complice: esplosi 30 proiettili che hanno sfondato i vetri spessi e danneggiato alcune vetture @TgrRai x.com