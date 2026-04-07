Liste di attesa l' associazione Luca Coscioni | Regione Umbria apra i dati e garantisca percorsi di tutela

In occasione della Giornata mondiale della salute, l'associazione Luca Coscioni ha sollecitato la Regione Umbria a rendere pubblici i dati sulle liste di attesa e a garantire percorsi di tutela per i cittadini. La richiesta si concentra sui ritardi e sulla mancanza di trasparenza nella piattaforma nazionale gestita da Agenas, evidenziando la necessità di intervenire per rispettare i tempi di legge.

Secondo l'analisi dell'associazione: "La piattaforma, attiva dal giugno 2025, fornisce dati limitati, cumulativi e poco significativi, senza distinzione tra Regioni, aziende sanitarie o strutture. Le informazioni sui tempi di attesa e sulle prenotazioni sono incomplete e spesso difficili da interpretare: in alcuni casi vengono sommate prestazioni gratuite e a pagamento, e percentuali e valori assoluti non sempre coincidono, rendendo impossibile valutare correttamente il rispetto dei tempi previsti dalla legge". I dati elaborati dall'associazione mostrano un quadro complesso dalla sanità, dal punto di vista dell'incertezza pe ri pazienti causata dalle liste di attesa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Terni, incontro informativo dell'associazione Luca Coscioni sul testamento biologicoLa Cellula Coscioni di Terni promuove un momento di informazione e confronto dedicato al testamento biologico.

Regione Umbria, Stefania Proietti: “Agende per le liste d’attesa aperte e presa in carico garantita. Attenzione ai falsi sms Cup”“La nostra priorità è garantire a tutti i cittadini umbri un accesso equo e rigoroso alle prestazioni sanitarie per questo rassicuriamo sul fatto che...

Temi più discussi: Liste d'attesa, la Camera approva sei mozioni bipartisan: dal superamento dei tetti di spesa alla trasparenza delle agende, ecco le richieste; Troppe prescrizioni allungano le liste d'attesa, stretta sugli esami inutili; Liste d’attesa, risonanze anticipate di 8 mesi: il recupero mostra i ritardi accumulati; Il Cimest: liste di attesa in Sicilia, un sistema che non funziona e che spreca risorse.

Liste d’attesa, l’ASP di Cosenza dice basta con un piano rivoluzionario. Tra i più operativi mai adottati in CalabriaUn documento (già operativo) con 8 punti pilastro che ridisegna l'accesso alle cure nella provincia di Cosenza. Sulla carta, uno dei documenti più completi e operativamente dettagliati mai adottati in ... quicosenza.it

Sanità, liste d'attesa infinite nelle Marche: l'associazione Luca Coscioni va in soccorso ai cittadini per ridurre i ritardi. Ecco come fareArriva anche nelle Marche la campagna per il rispetto dei tempi di legge nelle liste d’attesa promossa dall’Associazione Luca ... msn.com

A L’Aria che Tira ho parlato del nostro sportello salute, a cui sempre più cittadini si rivolgono per denunciare i gravi problemi legati alle liste d’attesa. Nel servizio ascoltiamo due testimonianze dirette di chi non riesce ad ottenere prestazioni sanitarie nei tempi - facebook.com facebook

Per questo l’inserimento nelle liste dei farmaci rimborsabili di quelli per smettere di fumare a base di citisina è considerato un’importante opportunità. x.com