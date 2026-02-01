Paolucci e Blasioli Pd sulla valutazione delle liste d' attesa della asl | La Regione charisca

I consiglieri regionali del Pd Antonio Blasioli e Silvio Paolucci chiedono chiarezza sulla gestione delle liste d’attesa alla Asl di Pescara. Hanno presentato un’interrogazione alla giunta e al presidente Marsilio, puntando il dito sulla valutazione del Direttore. La richiesta arriva dopo mesi di segnalazioni di pazienti che aspettano troppo tempo per visite e esami. Ora, vogliono capire come vengono monitorati i tempi e quali passi si intendono fare per migliorare la situazione.

"Parliamo della valutazione del Direttore Generale, Vero Michitelli e, in particolare, la valutazione sull’obiettivo più delicato e sensibile per i cittadini: il contenimento delle liste di attesa, che da quanto leggiamo è finito anche al centro di un importante procedimento giudiziale. Un obiettivo, il contenimento, che, secondo il contratto e le delibere regionali vigenti, incide direttamente sui punteggi di valutazione del Dg e quindi anche sulla parte variabile della sua retribuzione e, forse anche sul futuro di un manager a capo di un comparto così delicato. Ebbene, su questo stesso obiettivo emergono due valutazioni radicalmente diverse, entrambe interne al sistema regionale, che portano a risultati opposti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La Asl di Pescara ha approvato un bando che offre contributi ai pazienti oncologici in chemioterapia, per l’acquisto di parrucche o la copertura delle spese per trattamenti di dermopigmentazione contro l’alopecia secondaria.

L'inchiesta sulle liste d’attesa coinvolge l’Asl di Pescara, che si è costituita parte civile contro il direttore generale, il suo predecessore e un funzionario, nel contesto di un procedimento penale.

