Alcaraz non si ferma | batte in due set Rublev ed è in finale a Doha

Carlos Alcaraz ha vinto la sua semifinale a Doha, battendo Rublev in due set. Nel primo, ha rischiato nel tie break, ma si è imposto con il punteggio di 7-6(3). Nel secondo, ha chiuso 6-4, confermando la sua forma impressionante. Questa vittoria lo porta in finale e rafforza la sua posizione nella classifica mondiale. La partita ha mostrato il suo carattere e determinazione sul campo. Ora aspetta il suo avversario.

Secondo torneo della stagione, seconda finale per Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo prosegue senza sosta in questo 2026, conquistando l'accesso all'ultimo atto dell'Atp 500 di Doha. In semifinale impiega poco più di due ore per superare il numero 18 del ranking Andrey Rublev, con il punteggio di 7-6(3) 6-4. È l'undicesima vittoria in questo inizio d'anno, a conferma di un buono stato di forma e di uno zero ancora immacolato alla voce sconfitte. Rublev disputa un ottimo match, riesce ad annullare quattro match point, ma paga l'aver trasformato solo quattro delle 13 palle break che lo spagnolo gli ha offerto.