Pigato ritrova il sorriso | è in finale nell’Itf di San Gregorio di Catania
Il diciannue marzo, nel torneo ITF di San Gregorio di Catania, un giovane tennista di 22 anni proveniente da Bergamo ha raggiunto la finale dopo aver vinto contro una giocatrice marchigiana in due set, in una partita durata quasi due ore. La vittoria rappresenta un momento di soddisfazione per il giocatore, che aveva affrontato delusioni recenti nel WTA di Antalya.
TENNIS. Dopo le delusioni nel Wta di Antalya, sabato 21 marzo la 22enne bergamasco batte in due set la marchigiana Ruggeri dopo una lotta di quasi due ore. Domenica 22 andrà a caccia del titolo contro la francese Tubello Lisa Pigato, finalmente. Dopo le mezze delusioni nei Wta 125 di Antalya, con la sconfitta amara al primo ostacolo del tabellone principale, sabato 21 marzo la tennista bergamasca torna a sorridere conquistando la finale dell’Itf da 30mila dollari sulla terra rossa di San Gregorio di Catania dopo aver battuto la marchigiana Jennifer Ruggeri in due set (7- 6-4). Ma al di là del punteggio, per Lisa è stata una battaglia tennistica, con la marchiagiana capace di rimontare in entrambi i set prima del rush finale a favore dell’orobica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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