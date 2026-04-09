Negoziati Iran-USA a Islamabad | quali sono i 10 punti di Teheran sul tavolo

A Islamabad si stanno svolgendo negoziati tra Iran e Stati Uniti, segnando un tentativo di avvicinamento tra le parti. Teheran ha presentato un elenco di dieci richieste sul tavolo delle discussioni, mentre le delegazioni stanno cercando di trovare un accordo per ridurre le tensioni e avviare un percorso di dialogo. La ripresa del processo diplomatico rappresenta un passo in una fase delicata delle relazioni tra i due paesi.

Inizia, seppur difficoltosamente, a mettersi in moto il processo diplomatico volto a chiudere la guerra in Iran. Una delegazione di Teheran arriverà in serata a Islamabad, dove sabato terrà dei colloqui con gli Stati Uniti. A renderlo noto, è stato l’ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam. “Nonostante lo scetticismo dell’opinione pubblica iraniana dovuto alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime israeliano, volte a sabotare l’iniziativa diplomatica, la delegazione iraniana, invitata dall’onorevole primo ministro Shehbaz Sharif, arriverà questa sera a Islamabad per colloqui seri basati su dieci punti proposti dall’ Iran ”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavolo Da venerdì i negoziati Usa-Iran a IslamabadIl primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che Islamabad ospiterà venerdì 10 aprile 2026 le delegazioni provenienti da Stati Uniti e... Tregua Usa-Iran: tutte le incertezze che minano i negoziati di IslamabadDue sono le certezze: la prima è che il cessate il fuoco è ufficialmente entrato in vigore. Temi più discussi: Trattative Usa-Iran, perché sono fallite: il nodo dell'uranio, la mediazione respinta di Egitto, Pakistan e Turchia; Lo spiraglio di luce dei negoziati nella guerra al buio contro l’Iran; Israele scommette sul fallimento del negoziato tra Usa e Iran; Iran, 'nessun negoziato con gli Usa da inizio guerra, solo proposte'. Negoziati Iran-USA a Islamabad: quali sono i 10 punti di Teheran sul tavoloDelegazioni a confronto in Pakistan: Ghalibaf incontra il team di Trump guidato da Vance e Kushner. Ecco cosa prevede il piano iraniano per la tregua. panorama.it Guerra in Iran, la diretta | Al via in Pakistan i negoziati per la pace tra Teheran e Stati UnitiIl viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh: i raid israeliani sul Libano hanno violato il cessate il fuoco ... milanofinanza.it La Cina ha svolto un ruolo chiave ma discreto nella recente tregua tra Iran e USA, agendo principalmente dietro le quinte per spingere Teheran verso i negoziati. Pechino, principale partner commerciale dell'Iran, ha esercitato pressioni attraverso intermediari - facebook.com facebook . @netanyahu non consultato su cessate fuoco Trump #Iran scoop @WSJ Israele, che non faceva parte dei negoziati con l’Iran, non ha appreso solo in una fase avanzata dell'accordo finalizzato e Netanyhau non è stato consultato, secondo mediatori e una pe x.com