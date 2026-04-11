L’incubo di un medico italiano | Abbandonato dopo incidente in mototaxi a Bali Rischio amputazione nessuno mi risarcirà

Un medico italiano si trova in gravi difficoltà dopo un incidente avvenuto a Bali mentre si spostava in mototaxi. Dopo l’incidente, è stato abbandonato sul luogo e ha riportato gravi ferite che rischiano di portare all’amputazione. Non ha ricevuto assistenza da parte dei conducenti del mezzo e nessuna forma di risarcimento è stata ancora indicata. La sua condizione rimane critica mentre cerca aiuto e chiarimenti sulla vicenda.