L’incubo di un medico italiano | Abbandonato dopo incidente in mototaxi a Bali Rischio amputazione nessuno mi risarcirà
Un medico italiano si trova in gravi difficoltà dopo un incidente avvenuto a Bali mentre si spostava in mototaxi. Dopo l’incidente, è stato abbandonato sul luogo e ha riportato gravi ferite che rischiano di portare all’amputazione. Non ha ricevuto assistenza da parte dei conducenti del mezzo e nessuna forma di risarcimento è stata ancora indicata. La sua condizione rimane critica mentre cerca aiuto e chiarimenti sulla vicenda.
(Adnkronos) – “La vita e la morte sono solo le due facce della stessa medaglia. Ma com’è bello essere vivi, oggi, a Bali”. È il 24 luglio 2024. Simone Salvo, giovane medico siciliano e aspirante giornalista, si gode la tanto desiderata vacanza in Indonesia. La frase da piazzare sulla prossima storia Instagram è pronta: ha.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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