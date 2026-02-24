Sci Lindsey Vonn dopo l’incidente | Ho rischiato l’amputazione

Lindsey Vonn si è ritrovata in ospedale dopo un grave incidente durante una discesa sulla neve, causato da una caduta improvvisa. La campionessa americana ha subito ferite serie e ha rischiato l’amputazione di una gamba. Dopo due settimane di cure tra Italia e Stati Uniti, ora può lasciare la struttura e riprendere le sue cure a casa. La sua famiglia e i medici hanno seguito attentamente ogni passo della riabilitazione.

Dopo due settimane in ospedale, tra Italia e Stati Uniti, Lindsey Vonn può finalmente tornare a casa e di conseguenza anche tirare un primo sospiro di sollievo. La fuoriclasse americana, 41 anni, è stata dimessa nelle scorse ore dopo le diverse operazioni in seguito alla gravissima caduta avvenuta a Cortina nelle prime battute della discesa libera di Milano-Cortina. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche per la stessa Lindsey Vonn. Ad annunciarlo è stata la stessa campionessa attraverso un video pubblicato sui social: «Finalmente sono uscita dall’ospedale. Dopo due settimane sdraiata a letto, quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in hotel. 🔗 Leggi su Sportface.it

Lindsey Vonn: "Ho rischiato l'amputazione della gamba, ora un anno per recuperare"

Lindsey Vonn: "Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina. Resterò un po' sulla sedia a rotelle"

