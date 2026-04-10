Il lungo fronte e la battaglia del Senio | Alfonsine festeggia gli 81 anni dalla Liberazione
Il 10 aprile 1945, alle 5.25 del mattino, Alfonsine fu liberata dalle forze partigiane del Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ dopo giorni di combattimenti lungo il fronte del Senio. La città, duramente colpita dal conflitto, aveva vissuto un lungo periodo di scontri e resistenza. La liberazione si inserisce in una serie di eventi che hanno coinvolto le forze partigiane nella regione, contribuendo a interrompere l’occupazione nazifascista.
L’alba di un giorno nuovo, l’alba della Liberazione. Erano le 5.25 del 10 aprile 1945 quando Alfonsine, stremata dalla battaglia del Senio, venne liberata dal Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ insieme ai partigiani che avevano liberato Ravenna. Finì così la lunga occupazione nazifascista che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Carrara, 81 anni dalla Liberazione: tra oro e memoria storicaIl comune di Carrara si appresta a commemorare, venerdì 10 aprile, l’81° anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazifascista.
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