Il lungo fronte e la battaglia del Senio | Alfonsine festeggia gli 81 anni dalla Liberazione

Il 10 aprile 1945, alle 5.25 del mattino, Alfonsine fu liberata dalle forze partigiane del Gruppo di Combattimento ‘Cremona’ dopo giorni di combattimenti lungo il fronte del Senio. La città, duramente colpita dal conflitto, aveva vissuto un lungo periodo di scontri e resistenza. La liberazione si inserisce in una serie di eventi che hanno coinvolto le forze partigiane nella regione, contribuendo a interrompere l’occupazione nazifascista.