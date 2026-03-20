Allarme credito privato | Wall Street trema sotto l’ondata di riscatti e insolvenze

Wall Street è in allerta a causa di un aumento dei riscatti e delle insolvenze nel settore del credito privato. Le tensioni geopolitiche e le difficoltà finanziarie di alcune istituzioni stanno contribuendo a un clima di incertezza, alimentando i timori di una possibile crisi finanziaria di portata globale, simile a quella scoppiata nel 2008 con i mutui subprime.

L’instabilità geopolitica causata dalle guerre in corso e le crescenti difficoltà del credito privato stanno alimentando il timore di una nuova crisi finanziaria globale, simile a quella scatenata dai mutui subprime nel 2008. Negli Stati Uniti il settore del credito privato è stimato intorno ai 2.000 miliardi di dollari, ma il mercato potenziale appare molto più vasto e, soprattutto, meno controllato rispetto al sistema bancario tradizionale. Il meccanismo del credito privato permette a gestori patrimoniali di prestare denaro direttamente ad aziende e cittadini, bypassando i regolamenti bancari. Questa prassi, esplosa dopo le restrizioni post-2008, attira investitori istituzionali e piccoli risparmiatori a caccia di rendimenti elevati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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