Rinnovo Vlahovic l’offerta della Juve prevede un netto ridimensionamento dell’ingaggio Cosa filtra sulla posizione del bomber

La Juventus ha presentato un’offerta di rinnovo a Vlahovic, che prevede un sostanziale ridimensionamento dell’ingaggio rispetto all’accordo precedente. La trattativa riguarda il prolungamento del contratto del bomber, con dettagli ancora da definire. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulle posizioni delle parti, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Vlahovic e il rinnovo con la Juve: ecco l’offerta del club, l’attaccante ora rifletteSpalletti da Udine potrà reinserirlo gradualmente. Contratto: 6 milioni solo con i bonus: l'attaccante riflette ... corrieredellosport.it

FLASH | Rinnovo Vlahovic, c’è l’offerta della Juventus!Rinnovo Vlahovic - Questa sembra essere la giornata di Dusan Vlahovic in casa Juventus. Proprio sull'attaccante serbo, infatti, arrivano due.. fantamaster.it

