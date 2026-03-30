Rinnovo Spinazzola il giocatore non è convinto | l’offerta del Napoli è al ribasso

Il club sta cercando di rinnovare il contratto di Spinazzola, che ha il contratto in scadenza prossimamente. Tuttavia, il giocatore non sembra soddisfatto dell'offerta presentata dal club, che sarebbe considerata troppo bassa rispetto alle sue aspettative. La trattativa resta in corso, mentre si aspetta una possibile risposta da parte del calciatore.

Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Leonardo Spinazzola, prossimo alla scadenza di contratto. L’esterno azzurro potrebbe lasciare il capoluogo campano a parametro zero in estate. Il club partenopeo vorrebbe evitare l’addio, specie se il giocatore dovesse passare ad un’altra squadra italiana. Su di lui non c’è solo la Juventus. Spinazzola: il Napoli sceglie la strada del ribasso. Gli azzurri hanno messo sul tavolo un contratto annuale con opzione per il secondo anno, ma a cifre inferiori rispetto ai 1,8 milioni attuali. Una mossa che non convince il giocatore, il quale ha incaricato il suo agente di fissare una deadline precisa: il 31 marzo è il termine ultimo per una risposta definitiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Spinazzola, il Napoli gli ha proposto un rinnovo fino al 2027, lui vorrebbe arrivare al 2028Il contratto in scadenza non è mai stato un problema per Leo­nardo Spinaz­zola anzi que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere stata uno... Leggi anche: Spinazzola-Napoli, rinnovo in stand-by: c’è una scadenza fissata al 31 marzo