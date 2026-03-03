Zelensky sulle due guerre | Siamo la vostra difesa l’Europa ha bisogno di noi Non lascerò mai il Donbass

Il presidente di un paese europeo ha affermato che il proprio esercito rappresenta la difesa dell’Europa e ha sottolineato l’impegno a non abbandonare la regione del Donbass. Ha inoltre dichiarato che gli europei riconoscono il ruolo del suo esercito e che forze internazionali stanno fornendo aiuto fin dall’inizio del conflitto. Ha citato inoltre la situazione nel Medio Oriente, dove l’efficacia di aerei e missili è messa alla prova dai droni iraniani.

“Siamo la vostra difesa e gli europei lo capiscono bene, ci aiutano sin dall’inizio del conflitto. Lo vedete adesso nel Medio Oriente: non bastano aerei e missili contro i droni iraniani. Chi investe da noi, nelle nostre industrie di droni, avrà in cambio le nostre conoscenze ed esperienze sul campo”. Lo dice Volodymyr Zelensky in una intervista a Il Corriere della Sera. Poi sul processo negoziale spiega: “Nessuno ha rinviato il prossimo trilaterale con gli americani, neppure dopo l’attacco all’Iran e dunque credo possa tenersi il 5 o 6 marzo come era stato previsto. Magari non sarà ad Abu Dhabi. Io preferirei a Ginevra, o comunque in Europa, perché la guerra è nel nostro continente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

