Dopo settimane di lutto e abiti scuri, Letizia di Spagna torna in pubblico con un look deciso e colorato. La regina ha scelto il rosso, lasciando da parte il nero e il volto segnato dalla sofferenza, per mostrare di essere pronta a ripartire. La sua presenza ha catturato l’attenzione, dimostrando che anche in momenti difficili si può scegliere di essere forti e determinate.

Dimenticate il rigore del nero e il volto segnato dalla sofferenza dei giorni scorsi. Letizia di Spagna è tornata e lo ha fatto nel modo che meglio le riesce: attraverso lo stile. La Reina si è riappropriata del suo colore simbolo, quel bel rosso vermiglio che comunica, in questo caso, la sua voglia di rinascita, meglio di mille discorsi ufficiali. Ancora una volta, Donna Letizia ci insegna che la scelta consapevole di un capo può essere una forma di comunicazione molto potente: abbandonare il nero per il rosso dopo un lutto nazionale, per lei anche privato, è un modo per dire ai suoi sudditi che la vita continua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna abbandona il lutto e osa col rosso

Letizia di Spagna ha scelto di indossare una giacca di pelle rossa durante un impegno pubblico, nonostante il lutto che coinvolge la famiglia reale per la scomparsa di Irene di Grecia.

