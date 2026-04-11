leggere da piccoli tra adolescenze difficili e ribellioni pagate care

Leggere da bambini può rappresentare un momento di scoperta e crescita, ma spesso si accompagna a periodi difficili durante l’adolescenza. In questa fase, molte giovani persone affrontano sfide e ribellioni che spesso si traducono in scelte che si pagano nel tempo. Il passaggio dall’infanzia all’età adulta comporta cambiamenti che, pur necessari, possono risultare dolorosi e inquietanti, lasciando tracce profonde nelle esperienze di vita.

Percorsi Dal Brasile di Stefano Volp, alla Germania di Tamara Bach, a Paolo Ventura: sentieri tra i libri per i più piccoli a margine della Children's Book Fair di Bologna Percorsi Dal Brasile di Stefano Volp, alla Germania di Tamara Bach, a Paolo Ventura: sentieri tra i libri per i più piccoli a margine della Children's Book Fair di Bologna Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Villafranca d’Asti: Febbraio tra libri e colori per i più piccoli con “Nati per leggere” e nuovi eventi culturali.Villafranca d’Asti si prepara a un febbraio ricco di iniziative culturali per tutte le età.

Forlì: 224 libri per i più piccoli, guida Nati per LeggereVenerdì 13 marzo, alle ore 16:00, il Salone dell’Incontro della Biblioteca Saffi a Forlì ospiterà la presentazione della nona edizione della guida...

4 libri per ragazzi e non solo #booktok #books

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Ho iniziato a leggere i gialli dell'ex Sindaco, li trovo carini. Li avete letti - facebook.com facebook

Sarebbe interessante sapere – da coloro che sostengono che l’Europa sia costretta a rimanere legata agli USA perché non ha la tecnologia per fare da sola – come leggere l’estromissione di #Cingolani da #Leonardo per apparenti frizioni con gli USA rispetto x.com