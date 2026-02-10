Villafranca d’Asti | Febbraio tra libri e colori per i più piccoli con Nati per leggere e nuovi eventi culturali

Villafranca d’Asti si prepara a un febbraio ricco di iniziative. La Biblioteca Civica organizza due serie di eventi: “Nati per leggere”, pensato per i più piccoli fino agli 8 anni, e “Villafranca incontra”, incontri con autori e figure del mondo culturale. La città si anima con attività che coinvolgono bambini e adulti, puntando a rendere il mese un momento di condivisione e cultura per tutti.

Villafranca d’Asti si prepara a un febbraio ricco di iniziative culturali per tutte le età. La Biblioteca Civica, punto di riferimento per la comunità, ha in programma due cicli di eventi distinti: “Nati per leggere”, dedicato ai bambini fino agli 8 anni, e “Villafranca incontra”, un ciclo di incontri con autori e personalità del mondo culturale. Questi appuntamenti mirano a promuovere la lettura e la socializzazione nel territorio. Il programma “Nati per leggere” è già partito e prevede incontri tematici mensili fino al mese di giugno. L’iniziativa si basa su letture ad alta voce e laboratori creativi pensati per stimolare l’immaginazione e la curiosità dei più piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

