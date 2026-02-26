Il Centrodestra resta spaccato | Peppe Gramaglia pronto a candidarsi con il supporto di Dc e Lega

Il Centrodestra continua a mostrare divisioni evidenti: un esponente si prepara a presentare la propria candidatura con il sostegno di alcuni partiti, mentre altri membri del fronte sembrano scettici. La situazione resta incerta e le tensioni interne si riflettono sulle scelte future, lasciando aperti molti interrogativi sulla compattezza del blocco politico.

Chi sperava che le maglie, nel Centrodestra, potessero venire ricucite e si percorresse una strada unica dovrà rassegnarsi. Il "fronte", tranne clamorosi colpi di scena, resterà diviso. Si andrà - per come già evidenziato da AgrigentoNotizie - da “separati in casa”. Lillo Sodano candidato sindaco di Mpa, Fratelli d'Italia e Forza Italia. “L'accordo a tre c'è e resta, nessuno passo indietro”, viene garantito. Lega e Nuova Dc, dunque, andranno per i fatti loro e hanno già acquisito la piena disponibilità alla candidatura a sindaco di Agrigento di Giuseppe Gramaglia, il primario dell'unità operativa complessa Pediatria... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

