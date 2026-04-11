L’Edipo torna a Trezzo | Così il nostro capolavoro ha conquistato il mondo

L’opera di Giuseppe Bossi, “L’Edipo”, è tornata a Trezzo dopo essere stata esposta alle Gallerie d’Italia di Milano. Il dipinto, considerato un capolavoro, è stato esposto per un certo periodo in città e ora fa ritorno nella sua sede originaria. La mostra milanese si è conclusa di recente, segnando la fine di un’esposizione che ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati d’arte.

L’Edipo torna a casa, il capolavoro di Giuseppe Bossi rientra a Trezzo dopo il successo milanese. Si è conclusa l’esperienza alle Gallerie d’Italia per il grande dipinto uno dei tesori più preziosi del patrimonio culturale della città. L’opera, custodita abitualmente nella Quadreria Crivelli è stata tra le protagoniste della mostra "Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo", ospitata negli spazi di piazza della Scala. Un palcoscenico d’eccezione che ha permesso di rileggere il dipinto con uno sguardo nuovo, inserendolo nel dialogo con i grandi capolavori del suo tempo, accanto alle opere di artisti come Antonio Canova e Andrea Appiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Edipo torna a Trezzo: "Così il nostro capolavoro ha conquistato il mondo" Leggi anche: Un’avventura pop irresistibile, che mescola mitologia e musica coreana, girl power e ironia: così il primo film da regista di Maggie Kang ha conquistato il mondo Schlein chiama Meloni per parlare del Ddl stupri: «Ha tradito il nostro patto, così si torna indietro»Se il cosiddetto ddl stupri, doveva inserire nella legge italiana il concetto di «consenso”, riconoscendo quindi come aggressione sessuale quello che...