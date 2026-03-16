Il primo film diretto da Maggie Kang, intitolato Kpop Demon Hunters, ha ottenuto due Oscar, uno come miglior film d’animazione e l’altro come miglior canzone originale. La pellicola combina elementi di mitologia, musica coreana, tematiche di girl power e ironia, e ha riscosso un successo mondiale, diventando un fenomeno virale. I premi conseguiti rappresentano soltanto gli ultimi riconoscimenti di una produzione che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica.

D ue Oscar che coronano un successo globale, virale e irresistibile. I premi come miglior film d’animazione e miglior canzone in originale andati a Kpop Demon Hunters sono solo gli ultimi di una lunga serie di riconoscimenti per quello che è già da tempo un fenomeno. Una serata di prime volte: gli Oscar 2026 tra storiche vittorie femminili e il successo del K-pop X Non solo è stato il film più visto di sempre su Netflix. La colonna sonora del film aveva già conquistato due statuette ai Golden Globe Awards – come Best Motion Picture – Animated e Best Original Song, ma anche ai Critics’ Choice Awards. Il brano Golden ha vinto ai Grammy Awards 2026 nella categoria Best Song Written for Visual Media (la prima volta per una canzone K-pop). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un’avventura pop irresistibile, che mescola mitologia e musica coreana, girl power e ironia: così il primo film da regista di Maggie Kang ha conquistato il mondo

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