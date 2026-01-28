Schlein chiama Meloni per parlare del Ddl stupri | Ha tradito il nostro patto così si torna indietro

Elly Schlein si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, accusandola di aver tradito un patto tra loro sul Ddl stupri. La segretaria del Pd critica duramente la presidente del Consiglio, sottolineando come questa scelta rappresenti un passo indietro rispetto alle promesse fatte. Nel frattempo, Fratelli d’Italia evita di schierarsi pubblicamente, mantenendo un profilo basso sulla questione.

La decisione sul modificare il Ddl stupri è ormai presa, anche se Fratelli d’Italia ha tenuto un profilo a dir poco basso, evitando di esporsi sull’argomento, e la segretaria del Pd Elly Schlein critica aspramente la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando di un patto tra le due su questo argomento, tradito. Se il cosiddetto ddl stupri, doveva inserire nella legge italiana il concetto di «consenso”, riconoscendo quindi come aggressione sessuale quello che non avviene con la coscienza che l’altro lo voglia, nel testo rivisto da Giulia Bongiorno (dopo il passaggio unanime alla Camera) si parla di «volontà contraria» e i casi di freezing, cioè quando una vittima non reagisce perché spaventata, andranno circostanziati.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Ddl Stupri

Il disegno di legge sul contrasto alla violenza sessuale ha ottenuto l’approvazione al Senato, con modifiche apportate dalla Lega.

Il Ddl Stupri approvato dalla commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per la violenza sessuale, suscitando dibattiti sulla coerenza con gli accordi politici attuali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ddl Stupri

Argomenti discussi: Schlein: Meloni ha promesso a Trump di cambiare la Costituzione per il Board of Peace?; Groenlandia, Meloni: L'aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation; Ddl stupri, Schlein a Meloni: È patriarcato, ascolti le donne; Schlein, Conte e leader Avs: Meloni dica no al Board of peace.

Schlein chiama Meloni per parlare del Ddl stupri: «Ha tradito il nostro patto, così si torna indietro»Dopo l'accordo bipartisan, il centrodestra ha cambiato linea. La segretaria del Pd: «Non una riga del nuovo testo concordata con noi» ... open.online

Referendum, Schlein: astensionismo oltre 50%, appello a Meloni per voto fuori sedeRoma, 28 gen – Siamo in un paese che ha visto l’astensionismo andare oltre il 50%. È successo alle elezioni europee, è successo in diverse elezioni regionali. Ci eravamo illusi che questo fosse un pr ... 9colonne.it

La memoria deve chiamare tutte e tutti a vigilare per estirpare le radici dell’odio. Elly Schlein facebook

Schlein chiama Gori: piena solidarietà, frasi gravi e inaccettabili - Agenparl x.com