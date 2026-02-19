Il prolungamento del metrò a Monza L’odissea burocratica dei fondi | Si rischia di perdere un altro anno mancano all’appello 100 milioni

Da ilgiorno.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di estensione della linea M5 a Monza ha subito un rallentamento a causa di problemi burocratici e mancanza di fondi. La causa principale è la carenza di 100 milioni di euro necessari per completare i lavori, mentre le autorizzazioni tardano ad arrivare. La situazione ha generato timori che si possa perdere un altro anno di lavori, con i cantieri ancora fermi e il cronoprogramma in bilico. La questione resta aperta, mentre le ruspe restano ferme in attesa di decisioni definitive.

Monza, 19 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia corre, ma i decreti no. E intanto cresce la preoccupazione per il futuro del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. A far scattare l’allarme è il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi ministeriali che dovrebbero sbloccare i finanziamenti dell’opera: senza quei passaggi formali, il progetto resta fermo al palo. In ballo c’è l’importante cifra di 1 miliardo 884 milioni 990mila euro, alla cui copertura mancano ancora circa 100 milioni, che dovrebbero arrivare proprio attraverso i decreti del Mef (ministero dell’Economia e delle Finanze). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il prolungamento del metr242 a monza l8217odissea burocratica dei fondi si rischia di perdere un altro anno mancano all8217appello 100 milioni
© Ilgiorno.it - Il prolungamento del metrò a Monza. L’odissea burocratica dei fondi: "Si rischia di perdere un altro anno", mancano all’appello 100 milioni

Il prolungamento del metrò a Monza. L’odissea burocratica dei fondi: "Si rischia di perdere un altro anno"Il progetto di estendere la linea M5 a Monza rischia di fermarsi per colpa di ritardi burocratici nei fondi.

Fondi Cipess, Ferrante (Mit): "Riassegnati 100 milioni per metro Salerno e fondi dighe Cilento"Il ministro Ferrante annuncia che il Cipess ha riassegnato 100 milioni di euro per completare la metropolitana di Salerno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il prolungamento della metro 1 sarà pronto entro la fine del 2027; Il prolungamento del metrò a Monza. L’odissea burocratica dei fondi: Si rischia di perdere un altro anno; Metro B: la scelta del percorso Rebibbia-Casal Monastero-Setteville; Sei nuove fermate e quasi 4 miliardi di euro da trovare: ecco il futuro della metro B.

Il prolungamento del metrò a Monza. L’odissea burocratica dei fondi: Si rischia di perdere un altro annoIl progetto della linea lilla è sempre in stallo, mancano i decreti necessari a sbloccare i finanziamenti. Il comitato Hq: una procedura d’urgenza con l’intesa fra ministeri delle Infrastrutture e del ... msn.com

M5S, per Metropolitana lavori almeno fino alla fine del 2027Si è tenuto questa mattina il sopralluogo della Commissione Trasporti ai cantieri per il prolungamento della Metro 1, richiesto dal Movimento 5 Stelle. Durante la visita alla futura stazione di Colle ... lospiffero.com