Il prolungamento del metrò a Monza L’odissea burocratica dei fondi | Si rischia di perdere un altro anno mancano all’appello 100 milioni

Il progetto di estensione della linea M5 a Monza ha subito un rallentamento a causa di problemi burocratici e mancanza di fondi. La causa principale è la carenza di 100 milioni di euro necessari per completare i lavori, mentre le autorizzazioni tardano ad arrivare. La situazione ha generato timori che si possa perdere un altro anno di lavori, con i cantieri ancora fermi e il cronoprogramma in bilico. La questione resta aperta, mentre le ruspe restano ferme in attesa di decisioni definitive.

Monza, 19 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia corre, ma i decreti no. E intanto cresce la preoccupazione per il futuro del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. A far scattare l'allarme è il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi ministeriali che dovrebbero sbloccare i finanziamenti dell'opera: senza quei passaggi formali, il progetto resta fermo al palo. In ballo c'è l'importante cifra di 1 miliardo 884 milioni 990mila euro, alla cui copertura mancano ancora circa 100 milioni, che dovrebbero arrivare proprio attraverso i decreti del Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze).