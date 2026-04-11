L’eccellenza di Stoccarda conquista l’Emilia | tour tra Bologna e Modena

L’orchestra di Stoccarda sarà in Emilia-Romagna tra il 13 e il 14 aprile, con concerti previsti a Bologna e Modena. La tournée porta la formazione tedesca in Italia per un evento musicale che coinvolgerà le due città, secondo quanto annunciato dagli organizzatori. Le date sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali e pubblicizzate sui canali di informazione locali.

L’orchestra di Stoccarda approda nel cuore dell’Emilia-Romagna per una serie di appuntamenti musicali che vedranno Bologna e Modena protagoniste tra il 13 e il 14 aprile. Il tour della Stuttgart Philharmonic Orchestra, guidata dal direttore Nicolò Umberto Foron, porterà sul territorio un programma di alto profilo che include l’ouverture Karneval di Dvo?ák, il primo concerto per pianoforte e orchestra di Ciajkovskij e la seconda sinfonia di Brahms, con la partecipazione del pianista Clayton Stephenson. Un ponte culturale tra la Germania e i teatri emiliani. La tappa bolognese del 13 aprile, prevista per le ore 20:30 presso l’Auditorium Manzoni per la stagione Musica Insieme, segna il debutto locale della formazione tedesca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eccellenza di Stoccarda conquista l’Emilia: tour tra Bologna e Modena Scoprire il cuore storico dell’Emilia: itinerari inediti tra dimore nobiliari e paesaggi incantati tra Bologna e ModenaTra gennaio e marzo 2026, l’Emilia-Romagna mette in scena un viaggio nel tempo attraverso otto weekend dedicati alla scoperta di castelli, ville e... Leggi anche: Emilia-Romagna in TV su PBS: Bologna e Modena protagoniste per 57 milioni di spettatori americani.