Emilia-Romagna in TV su PBS | Bologna e Modena protagoniste per 57 milioni di spettatori americani

Bologna e Modena sono state protagoniste di un documentario trasmesso in prima serata su PBS, raggiungendo ben 57 milioni di spettatori negli Stati Uniti, per mettere in mostra la loro Food Valley e Motor Valley.

Bologna e Modena conquistano l’America: la Food e Motor Valley in prima serata su PBS. Bologna e Modena sono pronte a brillare sul piccolo schermo americano. Due episodi della serie “Samantha Brown’s Places to Love”, in onda sulla rete pubblica statunitense PBS, sono interamente dedicati alla scoperta delle due città emiliane, offrendo una vetrina di portata straordinaria a circa 57 milioni di telespettatori. L’iniziativa, frutto di un accordo tra Apt Servizi Emilia-Romagna e la produzione televisiva, mira a consolidare l’immagine della regione come meta turistica di alto livello, puntando su cultura, gastronomia e motori.🔗 Leggi su Ameve.eu

La serie “La Preside” con Luisa Ranieri conquista 4,6 milioni di spettatori nell’ultima puntata.

Autosicura, parte del Gruppo A21 Holding, amplia la propria presenza in Emilia-Romagna con l'acquisizione della Carrozzeria Ellezeta di Modena.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: EMILIA-ROMAGNA: Emergenze, oltre 2,5 milioni di telefonate al 112 | VIDEO; Miastenia grave: da oggi in Emilia-Romagna i pazienti possono effettuare la terapia a casa.; Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West - Programma gare e copertura tv; Nel popolare show tv Samantha Brown’s Places to Love due episodi dedicati a Bologna e Modena.

Bologna e Modena conquistano la Tv USA: entrano nelle case di milioni di americaniDue città italiane entrano nei salotti USA: Bologna e Modena protagoniste su PBS nel programma di Samantha Brown, tra gastronomia, cultura, motori e storie autentiche ... siviaggia.it

Canossa splende in tv: In vetrina sulla RaiSarà la rappresentante regionale nell’edizione 2026 del ’Borgo dei Borghi’, in onda durante la trasmissione ’Kilimangiaro’ ... ilrestodelcarlino.it

VENERDÌ DI SOLE e temperature MITI! Incredibile ma vero, domani 13 Febbraio, tornerà a splendere il sole in Emilia Romagna con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità che però tornerà ad aumentare in serata, in vista delle piogge - facebook.com facebook

Cpr in Emilia-Romagna, Zuppi : “Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida” x.com