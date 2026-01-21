Milan Leao si allena nel giorno di riposo | manca la condizione ma i numeri lo premiano

Rafael Leao ha svolto un allenamento individuale a Milanello in un giorno di riposo, nonostante il programma di allenamento ufficiale. La sua presenza sul campo testimonia l’impegno personale del giocatore, anche se al momento la condizione fisica non è ancora al massimo. I numeri e le statistiche di Leao continuano comunque a premiare il suo contributo alla squadra.

Unico giocatore non infortunato a presentarsi a Milanello anche nel giorno di riposo? Rafael Leao. Se per gli indisponibili certificati la presenza, ieri a Milanello, era necessario, per il numero 10 è stata una scelta. Il portoghese ha fatto delle terapie e svolto un lavoro individuale con lo staff, mirato a recuperare la forma migliore. In Milan-Lecce di domenica scorsa, Leao ha giocato 87' ma si vede che, dopo l'infortunio all'adduttore patito l'8 dicembre 2025 in casa del Torino, la sua condizione è ben lontana dall'essere ottimale. Ha un dolore costantemente monitorato affinché non sfoci in pubalgia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

