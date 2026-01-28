Il Cagliari ha fatto un passo avanti nel mercato e ha presentato un’offerta per Raterink. Il club sardo punta forte sul nuovo obiettivo, ma ancora mancano alcuni dettagli prima di chiudere l’affare. La trattativa si fa più concreta, mentre i rossoblù cercano di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare

Approfondimenti su Cagliari Raterink

Il Parma guarda con attenzione a Bocat dello Stoke City, obiettivo chiave per rinforzare la corsia mancina.

Il calciomercato del Sassuolo si avvicina alla chiusura per l’arrivo di Nzola.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Calciomercato Cagliari: Il NUOVO OBIETTIVO è Pisilli

Ultime notizie su Cagliari Raterink

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Tutto il mercato in Diretta; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Sulemana di nuovo a Cagliari: il centrocampista è atteso ad Asseminello.

Raterink Cagliari, strategia giovani e prospettiva: chi è il nuovo profilo che intriga i rossoblù? Tutte le info sul prossimo possibile colpoRaterink Cagliari, strategia giovani e prospettiva: chi è il nuovo profilo che intriga i rossoblù? Tutte le info sul prossimo possibile colpo Il calciomercato Cagliari entra in una fase sempre più ope ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, un affare va verso la chiusura! Ecco di che si trattaCalciomercato Cagliari, gli isolani stanno cercando di chiudere un’operazione legata a un giovane difensore. Il punto della situazione Il mercato continua a sorprendere con indiscrezioni e operazioni ... cagliarinews24.com

Calciomercato, le trattative della giornata In attacco salgono le quotazioni di Giuseppe Ambrosino In mediana si complica Le Borgne e Aiello bussa al Cagliari di Fabio Pisacane facebook

#Calciomercato #Albarracín è ufficialmente del Cagliari, debutto possibile già contro il Verona [Cagliaripad | Notizie in tempo reale dalla Sardegna] x.com