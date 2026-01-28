Calciomercato Cagliari | presentata un’offerta per Raterink Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare

28 gen 2026

Il Cagliari ha fatto un passo avanti nel mercato e ha presentato un’offerta per Raterink. Il club sardo punta forte sul nuovo obiettivo, ma ancora mancano alcuni dettagli prima di chiudere l’affare. La trattativa si fa più concreta, mentre i rossoblù cercano di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

