Le storie dei ragazzi campani premiati come Alfieri della Repubblica raccontano un impegno molto concreto
Quattro ragazzi campani sono stati riconosciuti come Alfieri della Repubblica per aver portato avanti iniziative concrete. Uno ha partecipato a operazioni di volontariato durante un'alluvione, un altro ha sviluppato un'app per combattere lo spreco alimentare, mentre un terzo ha promosso l'inclusione scolastica attraverso un’amicizia speciale. Le loro storie si sono svolte in situazioni quotidiane, senza ambientazioni eccezionali.
Dal volontariato durante un'alluvione a un’app contro lo spreco alimentare, fino a un’amicizia che ha favorito l'inclusione scolastica, tutte nate in contesti ordinari.🔗 Leggi su Fanpage.it
I nuovi alfieri della Repubblica, quattro giovani lombardi premiati da Mattarella: chi sono e le loro storieMilano, 11 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani...
Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietàABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati...