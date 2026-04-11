Le storie dei ragazzi campani premiati come Alfieri della Repubblica raccontano un impegno molto concreto

Quattro ragazzi campani sono stati riconosciuti come Alfieri della Repubblica per aver portato avanti iniziative concrete. Uno ha partecipato a operazioni di volontariato durante un'alluvione, un altro ha sviluppato un'app per combattere lo spreco alimentare, mentre un terzo ha promosso l'inclusione scolastica attraverso un’amicizia speciale. Le loro storie si sono svolte in situazioni quotidiane, senza ambientazioni eccezionali.