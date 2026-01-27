Maltempo in Ciociaria scatta l' Allerta Arancione | scuole chiuse in diversi comuni

La pioggia non si ferma e le scuole di diversi comuni della provincia di Frosinone restano chiuse. La Protezione Civile ha emesso l’allerta arancione per il maltempo che sta colpendo la zona. Venti forti e neve a quote collinari hanno già creato disagi, e le autorità invitano alla prudenza. La situazione resta critica e si aspettano ulteriori peggioramenti.

Il maltempo torna a sferzare la provincia di Frosinone con una perturbazione di stampo invernale che porterà piogge intense, venti di burrasca e il ritorno della neve a quote collinari. L'attenzione è massima nel Bacino del Liri, dove la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo.

