I Mondiali femminili di curling del 2026 si svolgeranno a Calgary dal 14 al 22 marzo, con tredici squadre iscritte. La competizione arriva a poche settimane dalla fine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra italiana cerca di migliorare le prestazioni passate, mentre molte nazionali hanno cambiato formazione e skip dopo le Olimpiadi. L’evento rappresenta un’altra tappa importante nel calendario di questa disciplina.

I Mondiali 2026 di curling femminile si disputeranno sul ghiaccio di Calgary (Canada) dal 14 al 22 marzo: a tre settimane dalla conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la stagione riserva un altro grande appuntamento, a cui parteciperanno tredici squadre. Il regolamento è il consueto: si disputa un round robin (tutte le formazioni affrontano le altre una volta, per un totale di dodici incontri a testa), le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali e le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che mette in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. L’Italia si presenterà... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia ci riprova ai Mondiali femminili. Quanti cambi di skip: tante big mutano faccia dopo le Olimpiadi

Articoli correlati

Leggi anche: Curling, a Calgary scattano i Mondiali Femminili: l’Italia punta alle medaglie

Mondiali femminili di curling 2026 a Calgary: l’Italia si presenta con la squadra olimpica di Milano-CortinaLa BKT World Women’s Curling Championship 2026 si disputa dal 14 al 22 marzo in Canada con 13 nazioni al via.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Curling l'Italia ci riprova ai Mondiali...

Temi più discussi: L'Italia del wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming la prima partita; Wheelchair curling, doppio misto Milano Cortina 2026: l’Italia si arrende gli USA all’ultimo end; Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 2026 - Curling: l'Italia batte la Gran Bretagna nel Doppio misto - Video; Paralimpiadi, curling: l’Italia spreca l’ultima chance e alza bandiera bianca.

Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del SudL'Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli ... oasport.it

Curling, prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del SudAncora in corsa. La Nazionale italiana a squadre miste di curling ha trovato la quarta vittoria nel Round Robin valido per le Paralimpiadi di Milano ... oasport.it

Gli appuntamenti di venerdì in radio: dal boom del curling al rap di Manzo, passando per i boschi del Luinese - facebook.com facebook

Niente da fare per la squadra mista di curling, che chiude ad un passo dalle semifinali il suo percorso olimpico. Decisiva la sconfitta contro la Corea nell’ultimo turno, che ha visto gli asiati x.com