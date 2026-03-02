Pallamano le convocate dell’Italia per le Qualificazioni agli Europei | 18 azzurre per la Bosnia

Le giocatrici convocate dall’Italia per le qualificazioni agli Europei di pallamano si preparano per la partita contro la Bosnia. La rosa comprende 18 atlete chiamate a rappresentare il paese in questa fase del torneo internazionale. Dopo aver concluso la settimana dedicata alle Finals della Coppa Italia, la squadra si concentra ora sugli impegni ufficiali in vista delle qualificazioni.

Sono 18 le giocatrici scelte per le sfide del 5 marzo a Cazin (ore 20:00), e per il return match l’8 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara (ore 18:00). Ilaria Dalla Costa e compagne cercheranno di sbloccarsi in un percorso non facile, nel tentativo di ottenere una storica qualificazione al torneo continentale, che però si deciderà poi negli incontri con le olandesi e le elvetiche. PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Sport Lisboa BenficaPOR), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno) STAFF TECNICO: Alfredo Rodriguez Alvarez (Direttore Tecnico), Carlos Alberto Britos (vice-allenatore), Andrea Menini (allenatore portieri)STAFF MEDICO: (medico), (fisioterapista)DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi FORMULA. 🔗 Leggi su Oasport.it

