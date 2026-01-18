Le pagelle di Pescara - Modena | La legge di Zampano Massolin dipinge La prima volta di De Luca

Le pagelle di Pescara-Modena analizzano le prestazioni dei protagonisti della partita, evidenziando le scelte tecniche e le singole occasioni. Zampano si distingue per la sua efficacia, mentre Massolin si mette in evidenza con una buona performance. Debutto di De Luca, alla sua prima presenza ufficiale. Desplanches, invece, si presenta con alcune difficoltà, tra cui un intervento rischioso su Mendes. Un'analisi obiettiva delle forze in campo.

L'esterno segna ancora una volta contro una sua ex squadra e non esulta. Grande assist del francese, De Luca si sblocca nel successo per 2-0 contro gli abruzzesi. E Nador titolare a sorpresa. Desplanches 5: di ghiaccio su Mendes lanciato in solitaria, si ripete sul portoghese nel secondo tempo andando giù alla grande. Due buone cose contrapposte alle due rivedibili e decisive in negativo sui due gol: esce male e si scontra con Faraoni, uscita non convinta anche sulla sponda di Nieling. Faraoni 5: non riesce a contenere il taglio di Zampano sull'1-0 e carambola su Desplanches. Nel complesso viene spesso anticipato dal dirimpettaio e non riesce a far valere l'esuberanza offensiva dei tempi d'oro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Zampano e De Luca gol: il Modena torna a vincere. Pescara sempre più ultimo

Il Modena torna alla vittoria con una prestazione significativa in Abruzzo, salendo al sesto posto e consolidando la posizione in zona playoff. La squadra di Sottil ha superato il Pescara, che resta ultima in classifica. A breve si apre il prossimo impegno con Palermo e Spezia, pronti a continuare il campionato. Un momento importante per il team emiliano, che mira a mantenere il trend positivo.

Verso Modena-Venezia . La partita di Zampano

Il 1° maggio 2023, un giorno memorabile per Francesco Zampano, che segna la sua prima rete con il Venezia contro il Modena, la sua ex squadra. In un match che ha visto i canarini di Tesser soffrire in Laguna, Zampano dimostra il suo valore e il suo cuore veneziano, intrecciando passato e presente in un momento di grande emozione e significato.

