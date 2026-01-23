Si intitola "Ci portano via e non si sa dove. La deportazione dell’8 marzo 1944 dall’area empolese nel sistema concentrazionario di Mauthausen" la tesi di laurea magistrale del corso in Scienze storiche dell’Università di Firenze dello studente Marco Orsi e ha come fulcro la ricostruzione del periodo della Seconda Guerra Mondiale culminato con la deportazione nei campi di sterminio dei cittadini di Montelupo (e non solo) da parte dei nazifascisti. Una tesi che sarà presentata in Comune il prossimo martedì alle 18, con la docente Francesca Cavarocchi come relatrice. Un lavoro che nella visione del Comune di Montelupo "prosegue nel lungo percorso avviatosi già nel 1947 con il primo pellegrinaggio ai campi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ci portano via e non si sa dove". Le deportazioni del ’44 in una tesi

Leggi anche: Terry Gilliam a TPI: “L’immaginazione mi ha aiutato a sopportare il mondo. I sogni ci portano dove si può vivere meglio”

Iran, la chiamata straziante tra una mamma e una figlia: “Se parlo, ci portano via. Hanno ucciso tanta gente”Una telefonata tra madre e figlia del 12 gennaio 2026 rivela le difficili condizioni in Iran, dove proteste e repressione si intrecciano con blackout informativi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ci portano via e non si sa dove. Le deportazioni del ’44 in una tesi; Montelupo, nel giorno della memoria la presentazione della tesi di laurea Ci portano via e non si sa dove; Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo; Iran, la chiamata straziante tra una mamma e una figlia: Se parlo, ci portano via. Hanno ucciso tanta gente.

Montelupo, nel giorno della memoria la presentazione della tesi di laurea Ci portano via e non si sa doveMartedì 27 gennaio alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di Montelupo Fiorentino verrà presentata la tesi di laurea magistrale in scienze ... gonews.it

L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza alla serata teatrale di venerdì 30 gennaio alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Aurora. In occasione del 3° anniversario dalla fondazione dell'associazione, gli Artisti Anonimi portano in scena"Late Night!", u - facebook.com facebook