Perché l’immagine di Trump con un pinguino è sbagliata e qual è la vera origine del meme

L’immagine di Donald Trump con un pinguino e la bandiera americana, diffusa sui social, è un meme nato come parodia. Tuttavia, questa rappresentazione è inaccurata: Trump non ha mai visitato la Groenlandia, e il meme non ha basi reali. La sua diffusione deriva da una satira visiva, volta a creare contrasto tra figure pubbliche e ambientazioni improbabili, senza alcun legame con eventi o fatti concreti.

Negli ultimi giorni i social si sono "sbellicati" davanti a un'immagine surreale: Donald Trump che cammina sulla neve della Groenlandia affiancato da un pinguino con la bandiera americana. La foto, generata tramite intelligenza artificiale e pubblicata dall'account ufficiale X della Casa Bianca, ha immediatamente attirato l'attenzione globale. Non tanto per il messaggio politico implicito, quanto per l'errore clamoroso che contiene. I pinguini, infatti, non vivono in Groenlandia. L'immagine, accompagnata dalla didascalia "Embrace the Penguin", ha acceso una valanga di commenti ironici, critiche e riflessioni sul modo in cui la comunicazione politica sta cambiando nell'era dei meme e dell'IA.

