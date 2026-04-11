Le giovanili La Juniores Nazionale oggi con il Grosseto Allievi Under 17 sfida contro il Rosia

Nel fine settimana, le squadre giovanili della società sono scese in campo con diverse partite. La Juniores Nazionale ha affrontato oggi pomeriggio il Grosseto al Bertoni, con inizio alle 16, in occasione dell'ultimo incontro della stagione regolare. Contestualmente, gli Allievi Under 17 hanno giocato contro il Rosia. Le gare hanno coinvolto le formazioni delle categorie giovanili, con impegni programmati in diverse fasce orarie.

Fine settimana ricco di impegni per le giovanili bianconere. La Juniores Nazionale, oggi pomeriggio, ospiterà al Bertoni, con calcio di inizio alle 16, il Grosseto, nell’ultimo appuntamento della stagione regolare. Punti pesanti, quelli messi in palio dal derby, vista la posizione in classifica dei ragazzi di Bonifacio che vogliono tenersi stretti i play off. Questa mattina, alle 10,30, gli Esordienti Under 13 saranno impegnati in casa dell’Alberino. In contemporanea, i Pulcini Under 11 scenderanno in campo sul terreno della Sinalunghese. Domani sarà il turno degli Allievi Under 17: all’Acquacalda, alle 10, andrà in scena la sfida con il Rosia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le giovanili. La Juniores Nazionale oggi con il Grosseto. Allievi Under 17, sfida contro il Rosia Colli Marignanesi, conto alla rovescia: doppia sfida per allievi e junioresDoppio appuntamento con allievi e juniores per il Campionato Regionale Fci Emilia-Romagna. Leggi anche: Giovanili. La Primavera sfida in casa l’Avellino. Under 15 e 17 alle prese con la Pianese Temi più discussi: Scheda squadra Rovato Vertovese; Juniores Nazionali U19. Nel weekend si chiude il campionato: il programma dell'ultima giornata; Juniores Nazionali U19 - Girone C; Scheda squadra Sora Calcio 1907. Le giovanili. La Juniores Nazionale oggi con il Grosseto. Allievi Under 17, sfida contro il RosiaFine settimana ricco di impegni per le giovanili bianconere. La Juniores Nazionale, oggi pomeriggio, ospiterà al Bertoni, con calcio ... sport.quotidiano.net Juniores Nazionale, Reggina ripresa al 91': gli amaranto perdono la vetta a 90' dal termine. Il regolamento del torneoLa Juniores Nazionale della Reggina perde proprio alla penultima giornata della stagione regolare in primato tenuto per tutto il torneoi. Nella gara giocata nel pomeriggio a Martina Franca, ... tuttoreggina.com Last round Sabato si chiude il campionato della nostra Juniores Nazionale Sfideremo alle ore 16 in trasferta il Real Monterotondo Forza ragazzi #valmontone1921 #under19 - facebook.com facebook